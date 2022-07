Nein, es wird keine NFTs in Minecraft geben

HQ

Vor etwa einem Jahr sah es noch so aus, als würden NFTs ein großer Teil der Zukunft von Videospielen sein, im Grunde eine neue Möglichkeit für Unternehmen, mit uns Spielern Geld zu verdienen und unser Hobby in einen Marktplatz zu verwandeln.

Aber dies wurde mit einer überwältigenden Gegenreaktion von Spielern auf der ganzen Welt beantwortet, und selbst wenn einige Unternehmen wie Square Enix und Ubisoft immer noch denken, dass NFTs eine großartige Idee ist, waren andere viel zurückhaltender. Jetzt können wir den Minecraft-Schöpfer Mojang fest in die letztere Kategorie einordnen.

In einem langen Beitrag auf der offiziellen Website sagen sie, dass dies etwas ist, das sie nicht implementieren wollen, und argumentieren auch, dass es die Grundlagen des Spiels zerstören würde, da NFTs "Modelle von Knappheit und Ausgrenzung schaffen kann, die mit unseren Richtlinien und dem Geist von Minecraft in Konflikt stehen". Mojang befürchtet auch, dass es die Benutzerbasis spalten und zu " einem Szenario der Besitzenden und der Habenichtse" führen könnte. Sie beenden ihre Argumentation so:

Um sicherzustellen, dass Minecraft-Spieler eine sichere und integrative Erfahrung haben, dürfen Blockchain-Technologien nicht in unsere Minecraft-Client- und Serveranwendungen integriert werden, noch dürfen sie verwendet werden, um NFTs zu erstellen, die mit In-Game-Inhalten verbunden sind, einschließlich Welten, Skins, Persona-Gegenständen oder anderen Mods. Wir werden auch genau darauf achten, wie sich die Blockchain-Technologie im Laufe der Zeit entwickelt, um sicherzustellen, dass die oben genannten Prinzipien zurückgehalten werden und ob sie sicherere Erfahrungen oder andere praktische und integrative Anwendungen im Gaming-Bereich ermöglicht. Wir haben jedoch derzeit keine Pläne, die Blockchain-Technologie in Minecraft zu implementieren. "

Grundsätzlich keine NFTs in Minecraft, und wir gehen davon aus, dass ungefähr 0%, wenn Sie dies lesen, eine Träne über diese wunderbare Entscheidung vergießen werden.