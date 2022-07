PETA lobt Stray in niedlichem Video

HQ

Einer der besten Aspekte von Stray ist, wie es die Erfahrung, eine Katze zu sein, festnagelt. Sogar People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), die sich normalerweise über Marios Tanouki-Anzug, Far Cy 6s Hahnenkämpfe und vieles mehr in Videospielen beschweren, stimmen zu.

PETA hat ein neues Video veröffentlicht, in dem es fünf realistische Details in Stray zeigt und lobt und die folgende Aussage enthält:

"Für ein Spiel über eine obdachlose Katze, die eine robotergefüllte Cyber-Punk-Welt durchstreift, erhält Stray von PETA Bestnoten für seine Genauigkeit."

Das stimmt. Was denkst du über das Spiel und seine Liebe zum Detail?