Halloween endet mit Premiere im Oktober

Die Halloween-Filmreihe läuft schon unglaublich lange. Der erste Film wurde vor über 40 Jahren eröffnet, und mit Blick auf heute, 13 Filme später, plant die Serie, zu Ende zu gehen - oder zumindest diese Version der Filmreihe (Hollywood hat zweifellos bereits Pläne, wie man es neu starten kann).

Aber während wir uns der gruseligen Staffel wieder immer nähern, haben wir bereits einen Trailer für dieses letzte Kapitel, bekannt als Halloween Ends, in dem wir Jamie Lee Curtis' Laurie Strode ein letztes Mal gegen den schrecklichen Michael Myers antreten sehen, da dies das letzte Mal sein wird, dass Curtis die Rolle spielt.

Sie können sich den Trailer zu Halloween Ends unten ansehen, und wenn Sie ihn in den Kinos sehen können, ist der 14. Oktober das Datum, an dem der Film Premiere feiern wird, also notieren Sie sich das in Ihren Kalendern!