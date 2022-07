Netflix plant Übernahme des Animationsstudios Animal Logic

HQ

Netflix stärkt seine Animationsstudio-Familie, da der Streaming-Dienst angekündigt hat, das australische Studio Animal Logic zu erwerben. Diese Akquisition, die vor allem für ihre Arbeit an Happy Feet und The Lego Movies bekannt ist, folgt auf die enge Beziehung von Animal Logic und Netflix, bei der die beiden zusammengearbeitet haben, um eine Vielzahl von Projekten für den Streamer zu erstellen, darunter The Magician's Elephant und The Shrinking of the Treehorns.

"Nach 30 Jahren, in denen wir großartige Arbeit mit großartigen Menschen geleistet haben, ist dies das perfekte nächste Kapitel für Animal Logic", sagte Zareh Nalbandian, CEO und Mitbegründer von Animal Logic. "Unsere Werte und Bestrebungen könnten nicht mehr mit Netflix in Einklang gebracht werden, indem wir mit verschiedenen Content-Machern zusammenarbeiten und innovative und ansprechende Geschichten für ein Publikum auf der ganzen Welt produzieren. Unsere kollektive Erfahrung und unser Talent werden allen unseren Teams neue Türen öffnen und ein neues Maß an Kreativität in der Animation ermöglichen."

In der Pressemitteilung der Ankündigung wird uns mitgeteilt, dass Animal Logic durch die Aufnahme in die Netflix-Familie an einigen der "größten Animationsfilmtitel" von Netflix arbeiten und gleichzeitig mit anderen Studios zusammenarbeiten wird, um bei Bedarf zu helfen.

Die Übernahme soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, aber was die Finanzen hinter dem Deal betrifft, so wird dies nicht erwähnt.