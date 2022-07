Sony hat Madame Web verzögert

HQ

Sony hat einige Änderungen an seinem Startkalender für Filme vorgenommen, die später in diesem Jahr und danach herauskommen. Wie The Hollywood Reporter enthüllt, bedeutet dies, dass Madame Web um ein paar Monate verzögert wird, während der nächste Insidious-Film endlich ein Veröffentlichungsdatum hat.

Hier ist der neue Zeitplan:





Ein Mann namens Otto - jetzt: 14. Dezember 2022 / Wo: 25. Dezember 2022



Untitled George Foreman Biopic - Jetzt: 31. März 2023 / Wo: 7. April 2023



Der Exorzist des Papstes - Jetzt: 7. April 2023



65 - Jetzt: 28. April 2023 / Wo: 14. April 2023



Insidious 5 - Jetzt: 7. Juli 2023



Madame Web - Jetzt: Oktober 6, 2023 / Was: Juli 7, 2023



Untitled Sony/Marvel movie - Jetzt: 7. Juni 2024 / Was: 6. Oktober 2023



Auf welchen Film freust du dich am meisten von Insidious 5 und Madame Web?