Total War: Warhammer III's Champion of Chaos DLC startet Ende August

Sega und Creative Assembly haben das genaue Datum bekannt gegeben, an dem der Champion of Chaos-DLC von Total War: Warhammer III erscheinen wird. Unser Debüt, das am 23. August debütieren soll, wird uns gesagt, dass dieser DLC vier neue Krieger des Chaos sowie 50 neue Schlachtfeldeinheiten und sogar einige kostenlose Inhalte bringen wird, darunter den eines Immortal Empires-Kampagnenmodus.

Während alle Details für den DLC noch enthüllt werden müssen, wird uns gesagt, dass einer der neuen Krieger des Chaos Azaeal, Prince of Damnation, sein wird, ein Charakter, der als "Fluch der Menschheit seit undenklichen Zeiten" bekannt ist.

Was die anderen neuen Inhalte betrifft, so wird es ein neues Kampagnenerlebnis geben, bei dem die Spieler überleben und sich in der Arenastadt Zanbaijin beweisen müssen. Die neuen Einheiten reichen von Chaos Knights (berittene Einheiten), Warshrine of Chaos und The Chosen (eine gepanzerte Einheit von Elite-Killern).

Die kostenlosen Inhalte, die neben diesem DLC (der Immortal Empires-Kampagne) erscheinen, werden ein neuer groß angelegter Kampagnen-Story-Modus sein, der für Besitzer aller drei Total War: Warhammer-Titel kostenlos sein wird. Dies wird "die Landmassen, legendären Lords, Kriegseinheiten und vieles mehr aus der Trilogie in einem kolossalen Modus kombinieren, der über die riesige Warhammer-Welt verteilt ist".

Um mehr über all die neuen Inhalte zu erfahren, die am 23. August erscheinen, lesen Sie den neuesten Blogbeitrag hier.