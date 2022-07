No More Heroes 3 wird diesen Oktober auf PlayStation, Xbox und Steam erscheinen

HQ

Vor einiger Zeit berichteten wir über die Nachricht, dass Grasshopper Maunfactures No More Heroes 3 in diesem Herbst auf PlayStation, Xbox und PC debütieren würde, was bedeutet, dass der Titel kein exklusives Nintendo Switch-Spiel mehr sein würde. Zu dieser Zeit wussten wir noch nicht, wann genau das Spiel auf diesen Plattformen landen würde, aber das hat sich seitdem geändert.

Denn Publisher Marvelous hat angekündigt, dass das Spiel am 14. Oktober auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird, wobei die PC-Version (via Steam) kurz zuvor am 11. Oktober erscheinen wird.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass die PlayStation- und Xbox-Editionen des Spiels auch als physische Edition erhältlich sein werden, die eine Kopie des Spiels sowie einige Illustrationen, Kunstkarten und ein doppelseitiges Poster rund um No More Heroes 3 enthält. Schauen Sie sich diese Ausgabe unten an.