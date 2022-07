Lego kreiert ein Atari 2600 Set

HQ

Lego hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Lego-Konsolen-Sets entwickelt, und jetzt erweitert sich genau diese Familie von Sets, um Ataris 50-jähriges Jubiläum zu feiern. Es wird der Atari VCS / 2600 sein, der aus winzigen Kunststoffsteinen nachgebildet wird, um ein Set mit 2532 Teilen zu schaffen.

Was das genaue Design dieses Sets betrifft, so wurde uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Vier-Schalter-Revision des Atari VCS / 2600 neu erstellt wird und dass das Set mit einem beweglichen Joystick, einer verschiebbaren Front, drei Spielkassetten (Asteroids, Adventure und Centipede) geliefert wird - die in Mini-Versionen jedes Spiels eingebaut werden können - und mit einer Taste geliefert wird, mit der Sie entscheiden können, ob Sie Spiele in Farbe oder in schwarz und weiß.

"Der Atari 2600 war eines der denkwürdigsten Geschenke, die ich als Kind bekommen habe. Ich erinnere mich, dass ich Stunden und Stunden vor dem Fernseher verbracht habe, absolut erstaunt, dass ich Arcade-Spiele in meinem eigenen Zuhause spielen konnte", sagte Lego-Designer Chris McVeigh. "Es gab auch so viele legendäre Titel, darunter Asteroids, Adventure und Centipede. Deshalb war es eine unglaubliche Erfahrung, zwei Ikonen, Atari und LEGO, in diesem fantastischen Set zusammenzubringen. Wir hoffen, dass der Bau dieser klassischen Konsole Sie in jene glücklichen Tage zurückversetzt, als eine Handvoll Pixel eine Welt voller Abenteuer bedeutete."

Das Set selbst wird für £ 209.99 / $ / € 239.99 verkauft und wird am 1. August in den Verkauf gehen. Sie können es hier im Lego-Shop ausprobieren.