Daisy und Shy Guy treten morgen dem Mario Strikers: Battle League Football Roster bei

HQ

Dank einer Datamine vor dem Start wissen wir, dass Nintendo Mario Strikers: Battle League Football nach seiner Veröffentlichung schon seit geraumer Zeit unterstützen will. Heute wissen wir, wie dies angeboten wird, da der Trailer für das erste kostenlose Update enthüllt hat, dass sowohl Daisy als auch Shy Guy dem Sporttitel von Next Level Games als spielbare Charaktere beitreten werden.

Daisy wird morgen, am 21. Juli, im Spiel landen und ein Charakter sein, der sich durch Technik auszeichnet und sogar ein Techniktyp sein wird, der nicht niedergeschlagen werden kann. Was Shy Guy betrifft, so wird dies ein Allrounder-Typ sein, bei dem die Wahl der Ausrüstung von größter Bedeutung ist.

Was die Ausrüstung betrifft, so wurde uns gesagt, dass die Ritterausrüstung auch als Teil dieses Updates hinzugefügt wird, mit dieser zunehmenden Stärke und dem Schießen von jedem, der sie trägt. Außerdem wird das Desert Ruin Stadion hinzugefügt, so dass Sie in einer neuen Umgebung Fußball spielen können.

Schauen Sie sich das alles als Teil des Trailers für das kostenlose Update unten an.