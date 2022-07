HQ

Volition hat angekündigt, dass sein bevorstehendes Reboot Saints Row Gold geworden ist, was bedeutet, dass das Spiel bereit ist, am geplanten Datum des 23. August zu starten. Wie in einem Tweet enthüllt, wird uns gesagt, dass "#SaintsRow offiziell Gold ist - gesperrt und geladen für den 23. August".

Während ihr darauf wartet, das Spiel in die Hände zu bekommen, schaut euch hier unsere neueste Vorschau auf Saints Row an und schaut euch unten den neuesten Spieltrailer an.