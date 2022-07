Hauptautor verrät, wie die Mass Effect-Trilogie enden sollte

HQ

Drew Karpyshyn war der Hauptautor der ersten beiden Spiele der Mass Effect-Serie, verließ BioWare jedoch, bevor die Trilogie mit Mass Effect 3 endete. Jetzt, in einem sogenannten Ask Me Anything auf Reddit, erzählt uns der Spieleautor, wie die Trilogie mit ihm am Ruder hätte enden können.

Das Ende des dritten Spiels wurde damals viel diskutiert, und wenn Sie es noch ungespielt haben, sollten Sie besser nicht weiter lesen, da wir uns mit spoilerspezifischen Details befassen.

Wie Sie wissen, hatte Mass Effect 3 eine Reihe verschiedener Enden, von denen fast alle zur Niederlage der eindringenden Reaper führten. Dies geschah auch in Karpyshyns Version, obwohl es auf eine etwas andere Art und Weise gemacht wurde, da die Crucible-Superwaffe nicht verwendet wurde.

"Was Mass Effect betrifft, so hatten wir einige sehr grobe Ideen geplant. Im Grunde ging es darum, die Reaper durch die Massenrelais zu locken und dann das gesamte Netzwerk zu detonieren, um sie auszulöschen ... aber auch die Relais zu zerstören / zu beschädigen und jede galaktische Gemeinschaft von den anderen zu isolieren. Aber wir mussten noch viele Details herausfinden, und es gab einige Probleme mit dieser Option ... wie das, was wir in der nächsten Serie von Spielen tun würden."

Die sogenannten Mass Relays, die für den sofortigen Transport zwischen fernen Galaxien verwendet werden, wurden auch in einigen der letzten Phasen von Mass Effect 3 zerstört, so dass Karpyshyns ursprüngliche Vision nicht vollständig aufgegeben wurde.

BioWare hat derzeit einen fünften Mass Effect in der Entwicklung. Das Spiel muss jedoch noch ein Startfenster erhalten oder sogar gezeigt werden.