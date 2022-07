Call of the Wild: The Angler erscheint im August für PC und Xbox

HQ

Jagd- und Angelspiele sind seit langem sehr beliebt, aber da scheinbar seltsame Simulatoren (wie Bee Simulator, Lawn Mowing Simulator und zuletzt PowerWash Simulator) in letzter Zeit sehr beliebt geworden sind, gehen wir davon aus, dass sie tatsächlich größer werden könnten als je zuvor mit einem Publikum, das nach neuen Erfahrungen sucht.

Call of the Wild: The Angler ist ein Angelsimulator, der seit dem ersten Mal, als wir ihn gesehen haben, sehr gut ausgesehen hat, und jetzt stellt sich heraus, dass das Veröffentlichungsdatum nicht allzu weit entfernt ist. In einem brandneuen Trailer, den Sie sich bequem unten ansehen können, wird enthüllt, dass er am 31. August sowohl für PC (Epic Games Store und Steam) als auch für Xbox veröffentlicht wird. Weitere Konsolen sollen auch in Zukunft folgen.

Call of the Wild: The Angler wurde von demselben Studio entwickelt, das den von der Kritik gefeierten theHunter: Call of the Wild gemacht hat, und bietet ein Open-World-Angelerlebnis, in dem Sie versuchen können, die besten Plätze zu finden. Außerdem müssen Sie es nicht alleine spielen, da es Multiplayer für bis zu 12 Personen unterstützt.