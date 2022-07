John Romero entwickelt einen neuen Ego-Shooter

HQ

Einer der Schöpfer der ebenso klassischen wie beliebten Shooter-Serie Doom, John Romero, kündigt an, dass er ein neues Spiel in Arbeit hat, da er auch nach Entwicklern sucht. Romeros Studio ging mit einer Jobsuche auf Twitter an die Öffentlichkeit und die Idee ist, dass dies eine Rückkehr zu dem sein wird, was ihn berühmt gemacht hat. Es ist ein First-Person-Action-Spiel in einem brandneuen Franchise. Da er seit Jahren kein Spiel dieser Art mehr entwickelt hat (das letzte Spiel, das Romero Games gemacht hat, war Empire of Sins), scheinen viele Fans seiner früheren Werke in den sozialen Medien sehr aufgeregt zu sein.

Wir bei Gamereactor finden es spannend zu sehen, wie berühmte Entwickler in der modernen Spielewelt navigieren. Leider haben wir auch einige Fehltritte gesehen, wie zum Beispiel, als Julian Gollop (Schöpfer von X-Com und einem Genre) es nicht schaffte, die Spielewelt mit seinem Phoenix Point im selben Genre zu überzeugen, an dessen Entstehung er mitgewirkt hatte.