Endling: Extinction is Forever bekommt einen wunderschönen Launch-Trailer

Das Spiel mit dem sehr tragischen Titel Endling: Extinction is Forever wurde gestern veröffentlicht, und wie es Tradition ist, bedeutet es, dass es auch einen Launch-Trailer bekommen hat. Obwohl wir noch nicht die Gelegenheit hatten, dieses Spiel zu spielen, scheint es ein Abenteuer zu sein, das Ihre Herzensfäden ziehen wird, wenn Sie " die letzte Mutter Fuchs auf der Erde " spielen, deren "Junge all Ihre Pflege brauchen, um in einer gnadenlosen Welt am Rande der Zerstörung zu überleben".

Der Publisher HandyGames sagt, wir können uns freuen auf:



Erkunden Sie verwüstete Umgebungen auf der Grundlage aktueller Probleme.



Jagen Sie andere Tiere, um Ihre Jungen zu füttern und vermeiden Sie, zur Beute zu werden.



Stellen Sie Ihren Überlebensinstinkt auf die Probe und lassen Sie sich auf emotional anstrengende Entscheidungen ein.



Finden Sie neue Schutzräume, um vor natürlichen und unnatürlichen Bedrohungen sicher zu sein.



Pflegen Sie Ihre Kits, füttern Sie sie und bringen Sie ihnen neue Fähigkeiten bei, um sie weniger anfällig zu machen.



Überleben.



Schauen Sie sich diesen schönen Launch-Trailer unten an. Endling: Extinction ist ab sofort für PC, Playstation, Switch und Xbox erhältlich.