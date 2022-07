Yakuza 8 spielt in einer neuen Stadt, in der Ichiban ein Manbun anzieht

Yakuza: Like a Dragon war so etwas wie ein Neuanfang für das Yakuza-Franchise mit einem neuen Protagonisten in neuen Umgebungen und einer Geschichte, die für Neulinge leicht zu verstehen ist. Und das ist eindeutig etwas, worauf Sega weiter aufbauen will.

Wie von Famitsu erwähnt, wurden Informationen über Yakuza 8 dank des MMA-Kämpfers Mikuru Asakura enthüllt, der kürzlich das Ryu ga Gotoku Studio besuchte (Asakura wird im Spiel sein). Auf Bildern, die er teilte, konnten wir die ersten Lebenszeichen der nächsten Installation sehen. Und Sega hat auch nicht versucht, diese Informationen zu verbergen, sondern eher bestätigt, dass es sich tatsächlich um Yakuza 8 handelt, das wir sehen können, und erklärt gleichzeitig, dass das Spiel in einer neuen Stadt stattfindet und dass die Geschichte ein paar Jahre nach Yakuza: Like a Dragon stattfindet.

Wir können nicht umhin zu bemerken, dass Ichiban Kasuga auch seine verrückte Frisur aussortiert hat und heutzutage ein Manbun zu rocken scheint. Hoffentlich werden wir eher früher als später eine offiziellere Ankündigung erhalten, da wir uns immer auf mehr Yakuza-Wahnsinn freuen.

Was halten Sie von Ichibans neuem Haarschnitt?

Danke Nibel