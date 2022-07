Sony schreibt Venom 2 den Erfolg von Top Gun: Maverick zu

HQ

Top Gun: Maverick war ein absoluter Hit. Es ist nicht nur bereits der 20. umsatzstärkste Film aller Zeiten an den globalen Kinokassen (und verdient immer noch jeden Tag Geld), sondern es ist auch der erste Milliarden-Dollar-Streifen von Hauptdarsteller Tom Cruise. Aber was den Aufstieg von Top Gun: Maverick zu solch monumentalen Höhen betrifft, so haben die Präsidenten der Sony Motion Picture Group, Sanford Pantich und Josh Greenstein, mit Vulture darüber gesprochen und einem völlig anderen Film als Teil dieser Argumentation Anerkennung gezollt.

"Als wir letzten Oktober anfingen, Filme zu veröffentlichen, gab es wirklich keine anderen großen Filme. Jeder hatte seine großen Filme auf dieses Jahr, auf diesen Sommer geschoben", sagt Greenstein. "Wir sind ein großes Risiko eingegangen, Venom in die Kinos zu bringen. Dann haben wir mit Ghostbusters verdoppelt. Dann war unsere größte Wette, als jede zweite Tentpole geflohen war, wir haben uns mit Spider-Man verdreifacht - unserem größten, wichtigsten Stück IP."

Es gibt so viel Presse über Top Gun im Moment. Es ist wie: Das Filmgeschäft ist zurück!" Panitch sagt. "Auf eine seltsame Weise würde ich sagen, dass Top Gun davon profitiert, dass wir unseren Schuss machen. Venom ist der Beginn dieser Geschichte, die es Top Gun ermöglicht, die Art von Geschäft zu machen, die es gemacht hat. Diese Dinge passieren nicht über Nacht. Es ist eine Aussaat."

Die Strategie hat eindeutig funktioniert, da Top Gun: Maverick, wie bereits erwähnt, derzeit der 20. umsatzstärkste Film aller Zeiten ist, während Spider-Man: No Way Home den sechsten Platz in der Allzeitwertung belegte. Was Venom: Let There be Carnage und Ghostbusters: Afterlife betrifft, so haben diese beiden Filme am Ende 500 Millionen US-Dollar bzw. 200 Millionen US-Dollar eingespielt.