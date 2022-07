Star Wars: Hunters auf 2023 verschoben

HQ

Star Wars: Hunters sollte ursprünglich im Jahr 2021 veröffentlicht werden, aber das ist nicht passiert und es wurde auf 2022 verschoben. Nun, jetzt hat Zynga eine weitere Verzögerung angekündigt, und es stellt sich heraus, dass es auch in diesem Jahr nicht kommt, da jetzt eine Premiere für 2023 geplant ist.

In einem Twitter-Post schreibt Zynga, dass dies notwendig ist, um "die hohen Erwartungen zu erfüllen" und fährt fort:

"Wir verstehen, dass Spielverzögerungen frustrierend sind, aber unsere oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass die Spieler die bestmögliche Erfahrung in der Arena haben."

Star Wars: Hunters ist bisher nur für Smartphones und Switch angekündigt und ist ein teambasiertes Spiel, in dem Sie 4v4 in bekannten Star Wars-Umgebungen spielen und entweder als Rebellenallianz oder als Galaktisches Imperium spielen können. Es wurde seit 2021 in einigen Gebieten für Android sanft gestartet, was laut Zynga ihnen sehr geholfen hat, das Spiel besser zu machen.