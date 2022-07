Die Powerpuff Girls und Foster's Home for Imaginary Friends werden neu gestartet

HQ

Während wir die Live-Action-Serie The Powerpuff Girls verfolgt haben, die aufgrund von Nachdrehs und Casting-Änderungen mit einigen Produktionsschwierigkeiten konfrontiert zu sein scheint, wurde nun berichtet, dass die jungen Superhelden in einer anderen Form zurückkehren werden, der eines animierten Reboots.

Diese Informationen stammen von Variety, die enthüllt hat, dass sowohl The Powerpuff Girls als auch Foster's Home for Imaginary Friends als Zeichentrickserie neu gestartet werden. Der wirklich aufregende Teil ist, dass der Schöpfer beider Shows, Craig McCracken, zurück ist und beide Projekte leitet.

Als Teil der Nachrichten wird uns gesagt, dass das Powerpuff Girls-Reboot "die Welt der ursprünglichen Show wieder aufgreift und erweitert" und dass das Trio von Blossom, Bubbles und Buttercup mit "vertrauten Feinden und neuen Bedrohungen" niederwerfen muss.

Foster's Home for Imaginary Friends wird jedoch als "ursprüngliche Vorschul-Zeichentrickserie" zurückkehren, die sich um eine "neue Besetzung imaginärer Freunde" drehen wird.

McCracken hat auf Twitter hinzugefügt: "Ich freue mich sehr, mit einem unglaublichen Studio zusammenzuarbeiten, um neue Charaktere und Geschichten für zwei meiner Lieblingskreationen zu entwickeln!"

Auf welche Show freust du dich am meisten, The Powerpuff Girls oder Foster's Home for Imaginary Friends?