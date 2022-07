Tekken: Bloodline feiert am 18. August Premiere

HQ

Netflix hat ein festes Datum festgelegt, wann die animierte Tekken-Serie auf dem Streaming-Dienst landen wird. Die Serie, die am 18. August debütieren soll, wird sich um Jin Kazama drehen, während er trainiert, um ein ultimativer Kämpfer zu werden, alles auf dem Weg, sich an dem Monster zu rächen, das das Leben seiner Mutter genommen hat.

Bekannt als Tekken: Bloodline, wurde das Veröffentlichungsdatum als Teil eines neuen Trailers geteilt, den Sie unten sehen können. Was die Zusammenfassung für die Serie betrifft, die wie folgt lautet:

"'Macht ist alles.' Jin Kazama lernte die Selbstverteidigungskünste der Familie, Kazama-Style Traditional Martial Arts, von seiner Mutter in einem frühen Alter. Trotzdem war er machtlos, als plötzlich ein monströses Übel auftauchte, das alles zerstörte, was ihm lieb war, und sein Leben für immer veränderte. Wütend auf sich selbst, weil er nicht in der Lage war, es zu stoppen, schwor Jin Rache und suchte nach absoluter Macht, um es auszuführen. Seine Suche wird zur ultimativen Schlacht auf einer globalen Bühne führen - dem King of Iron Fist Tournament."