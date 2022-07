Amazon Prime Video erhält diese Woche endlich eine neu gestaltete Benutzeroberfläche

HQ

Amazon Prime Video hat sich zu einem der größten Streaming-Dienste der Welt entwickelt, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass es Teil eines Amazon Prime-Abonnements ist. Während der Dienst ein paar großartige Shows und Filme hat, darunter die von The Boys, Good Omens, Invincible, und einige sehr aufregende Projekte (Der Herr der Ringe), ist der einzige Bereich, in dem der Dienst immer gefehlt hat, seine Benutzeroberfläche, die sehr schwierig zu navigieren sein kann.

Glücklicherweise wird dies im Rahmen eines UI-Redesigns in Angriff genommen, das seit über 18 Monaten in Arbeit ist. Wie Variety berichtet, wird die neue Benutzeroberfläche diese Woche auf TV-Geräten (Fire Sticks, Apple TV-Boxen und die Android-App) eingeführt und wird dann den Rest des Sommers zu allen Prime Video-Nutzern kommen, bevor sie schließlich auf der Website-Version und den Apple iOS-Editionen landet.

Die neue Benutzeroberfläche bietet verschiedene Möglichkeiten, um die Inhalte, auf die Sie im Rahmen Ihres Abonnements zugreifen können, leicht zu finden, und bietet ebenfalls eine Reihe visueller Hinweise, um zu zeigen, was Prime Video aktiviert ist und was stattdessen gemietet oder gekauft werden kann. Es wird auch Vorschaukarussells geben, die Ihnen eine Vorstellung von einem Film / einer Show geben, bevor Sie ihn ansehen.

Es gibt auch Updates für die Live-Sport-Unterstützung sowie Verbesserungen an der Suchleiste, und das alles mit einem weniger überladenen Design.