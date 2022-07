Resident Evil Showrunner will Lady Dimitrescu in die Serie holen

HQ

Wir haben bereits über die Unzufriedenheit der Fans mit der Resident Evil-Serie von Netflix berichtet und sogar unsere eigenen Gedanken in einer Rezension geteilt. Aber jetzt haben wir eine Vorstellung davon, wohin die Show gehen könnte, wenn sie vom Streaming-Dienst erneuert wird, da Showrunner Andrew Dabb mit Polygon gesprochen hat, um die Zukunft zu necken.

"Im Laufe der Serie möchte ich alles einbringen. Mir selbst überlassen, will ich Lady D, ich will das Pflanzenmonster, ich will alles. Ich will alles, aber vernünftig [und] verantwortungsbewusst im Laufe der Zeit."

Was Dabb angeht, um Fan-Lieblingscharaktere in die Show zu bringen, hat er gesagt, dass der Fokus wahrscheinlich darauf liegen wird, wie sie sich nach dem Ausbruch verändert haben.

"Die Frage ist, wie verändern sich Menschen? Es gibt also Charaktere, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben: Jill Valentine und Claire Redfield sind Beispiele dafür. Wie reagieren sie in der Gegenwart auf all diese Dinge, die passieren?"

