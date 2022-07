Dune: Part Two hat mit den Dreharbeiten begonnen

HQ

Vor dem geplanten Veröffentlichungsdatum November 2023 wurde bekannt gegeben, dass die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Denis Villeneuves Dune mit den Dreharbeiten begonnen hat. In einem Tweet wurde uns mitgeteilt, dass gestern, am 18. Juli, der erste Tag war, an dem der Film mit der Produktion begann.

Da Dune: Part Two in verschiedenen Ländern gedreht wird, gibt es keine genaue Erwähnung, wo die Produktion gerade stattfindet, aber was wir wissen, ist, dass im Laufe der Dreharbeiten die mit Stars besetzte Besetzung (die sogar mit Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux und Christopher Walken erweitert wurde) zurückkehren wird, um ihre jeweiligen Charaktere darzustellen.

Wann Dune: Part Two genau in den Kinos startet, soll der 17. November 2023 sein.