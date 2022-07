Uncharted und The Last of Us-Schöpfer verlässt Naughty Dog nach 21 Jahren

HQ

Obwohl sie als Studio mit einer ziemlich aufdringlichen Crunch-Kultur bekannt sind, sind viele Leute seit vielen, vielen Jahren bei Naughty Dog geblieben. Nun aber ist es vorbei für eine der wichtigsten und bekanntesten Persönlichkeiten.

Josh Scherr, der unter anderem Uncharted 4: A Thief's End schrieb und bei der Arbeit an The Last of Us: Part II mitwirkte, und nachdem er zuvor die Animationsarbeit an mehreren anderen Uncharted- und Jak & Daxter-Titeln geleitet hat, schreibt auf Twitter, dass er Naughty Dog nach mehr als 21 Jahren im PlayStation-Studio verlässt. Das liegt anscheinend daran, dass er einen Job an einem anderen berühmten Ort hat, über den wir "bald" mehr wissen werden.

Natürlich hoffen und glauben wir, dass es mit Spielen zu tun hat, damit wir sein Genie weiterhin genießen können, wenn auch jetzt in einem anderen Studio.