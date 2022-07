Harrison Ford schreckte Chris Pratt davon ab, Indiana Jones zu spielen

HQ

Da Indiana Jones 5 wahrscheinlich Harrison Fords letzter in der ikonischen Rolle sein wird, kursieren Gerüchte darüber, wer den Hut und die Peitsche übernehmen wird (wir alle wissen, dass es mehr geben wird, wenn Disney dahinter steckt). Einer der beliebtesten Favoriten war Chris Pratt, aber es klingt, als könnten wir den Guardians of the Galaxy und Parks and Recreation-Schauspieler von der Liste streichen.

In der neuesten Episode von Happy Sad Confused sagt Chris Pratt, dass er Angst hat, jemals Indiana Jones zu spielen, nachdem er zuvor einen hochkarätigen Kommentar von Ford gehört hatte:

"Ich weiß nicht einmal, wer Steven Spielberg ist. Wer? Steven Wer? Nein, machen sie nicht "Indiana Jones" mit Harrison Ford? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einmal ein Zitat von Harrison Ford gesehen habe und ich weiß nicht einmal, ob es wirklich er war, aber es war genug, um mich zu erschrecken, das war wie: "Wenn ich sterbe, stirbt Indiana Jones." Und ich frage mich, ob ich eines Tages vom Geist von Harrison Ford heimgesucht werde, wenn er stirbt, wenn ich spiele...? "

Anscheinend ist die Aussage bei Pratt geblieben, und wir müssen abwarten, ob Zeit und Geld ihn dazu bringen können, dies zu überdenken.