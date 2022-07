Mega Drive Mini 2 bekommt 11 neue Spiele angekündigt

HQ

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass Sega an einer neuen Mini-Konsole arbeitet, diesmal basierend auf der aktualisierten Mega Drive-Einheit, die einfach Mega Drive II genannt wurde. Vor kurzem wurde bestätigt, dass es auch in die USA kommt, und 23 der insgesamt 50 Titel, die eingebaut sind, wurden enthüllt.

Nun wurden elf weitere Spiele angekündigt, diesmal für die japanische Version. Während es einige Unterschiede zwischen Japan und dem Westen geben kann (und möglicherweise sogar zwischen unserer europäischen Version, wenn oder wenn sie angekündigt wird), neigt die überwiegende Mehrheit dazu, ähnlich zu sein. Daher kann es interessant sein zu wissen, dass die folgenden Titel enthalten sind, zusätzlich zu den 23, die im obigen Link angekündigt wurden.

Cartridge games:

Aah! Harimanada

Außerirdischer Soldat

Tödliche Wut 2

Gyuwanburaa Jikochuushin Ha Katayama Masayuki no Majong Dojo

Bespritzen

Super Street Fighter 2: Die neuen Herausforderer

Tatsujin

Sega/Mega CD games:

Final Fight CD

Mond: Ewiges Blau

Lunar: Der silberne Stern

Wondermega Kollektion

Das Mega Drive Mini 2 wird am 27. Oktober in den USA veröffentlicht, aber wie Sie wissen, wurde noch nicht offiziell angekündigt, ob die Konsole auch in unseren Teil der Welt kommen wird. Schauen Sie sich unten eine japanische Präsentation der Spiele an.

Danke GamingBolt