Minecraft Legends-Geschichte in neues Entwicklungstagebuch eingeführt

Als Microsoft letzten Monat ihren Xbox & Bethesda Games Showcase hatte, versprachen sie, dass alles, was sie zu zeigen hatten, innerhalb von 12 Monaten veröffentlicht werden würde. Dies bedeutet, dass Minecraft Legends, das während des Events enthüllt wurde, vor Juni 2023 erscheint.

Jetzt bekommen wir eine bessere Einführung in dieses neue Konzept in einem Entwicklungstagebuch, in dem Schlüsselmitarbeiter der beiden beteiligten Studios, Mojang und Blackbird Interactive, mehr darüber erklären, was wir erwarten können, uns sagen, ob wir umfangreiches Minecraft-Wissen benötigen, Charaktere vorstellen und solide Informationen über die Geschichte geben.

Sie können sich dieses interessante Stück unten ansehen. Minecraft Legends wird für PC, Playstation, Switch und Xbox veröffentlicht. Es ist auch im Game Pass ab Tag 1 enthalten.