Grounded wird eine animierte TV-Serie

Am 9. September ist es endlich an der Zeit, dass Grounded Early Access/Game Preview verlässt und offiziell für PC und Xbox veröffentlicht wird. Es hat es geschafft, schon in einem frühen Stadium mit über zehn Millionen Spielern ziemlich die Anhängerschaft zu bekommen, und bietet ein Überlebensabenteuer, bei dem Sie und einige Freunde (wenn Sie wollen) in einer rücksichtslosen Umgebung am Leben bleiben müssen; Ihr Hinterhof.

Das klingt wahrscheinlich nicht so schlimm, aber da Sie ein Kind sind, das auf mikroskopische Größe geschrumpft ist, ist alles hart und enorm - und lassen Sie uns nicht mit den Fehlern anfangen. Das Konzept mit winzigen Kindern war 1989 ein großer Erfolg, als der Film Honey, I Shrunk the Kids veröffentlicht wurde, und offensichtlich denken die Leute immer noch, dass dieses Konzept für eine Filmatisierung geeignet ist.

Deadline berichtet, dass Brent Friedman, Autor von Star Wars: The Clone Wars, mit der Erstellung einer animierten TV-Serie beauftragt wurde, die auf Grounded basiert, zusammen mit Brien Goodrich, der zuvor hauptsächlich mit den Halo-Spielen gearbeitet hat.

Es scheint, als ob das Xbox-Team beschlossen hat, die Erstellung von Filmen oder Fernsehserien basierend auf ihren Franchises zu verdoppeln, und Anfang dieses Jahres haben wir Halo auf Paramount + bekommen, wobei Fallout und Gears of War derzeit in Produktion sind und jetzt auch Grounded. Sony hat auch Sachen wie Horizon und Twisted Metal, und Netflix hat bereits eine Menge Shows produziert, die auf Videospielen basieren, wobei weitere auf dem Weg sind.

Glaubst du, dass das Konzept, dass Kinder gegen alle Widerstände in ihrem eigenen Hinterhof überleben, nach einem guten Konzept für eine Show klingt?