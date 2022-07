[EMBARGO] Sam Kerr & Kylian Mbappé sind die Cover-Stars von FIFA 23 Ultimate Edition

HQ

EA hat gerade offiziell das Cover von FIFA 23 Ultimate Edition vorgestellt, und die vorgestellten Athleten sind niemand anderes als Samantha Kerr vom Chelsea Football Club Women und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Beide führen außerdem die australische und die französische Nationalmannschaft zu den bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaften der Frauen bzw. Männer, zwei der gefragtesten Stars des Sports. Ebenso ist dies das allererste Mal, dass Frauen und Männer Seite an Seite eine FIFA-Spiel-Boxart spielen.

Mpabbé ist zu einem der begehrtesten Spieler des Fußballs geworden und wird in Gesprächen oft für die besten Spieler der Welt angesehen. Es wird auch behauptet, dass er den größten Vertrag aller Fußballspieler der Welt hat, wobei Mpabbé von seinem Verein rund 1 Million Pfund pro Woche bezahlt wird. Dies alles kommt, nachdem es Gespräche gab, dass Mpabbé im Sommer zu Real Madrid wechseln würde, eine Entscheidung, die der französische Stürmer zurückzog, um stattdessen bei PSG zu bleiben. Mpabbé war auch der Coverstar von FIFA 22.

Was Kerr betrifft, so wird sie in Gesprächen oft als eine der größten Frauenfußballspielerinnen aller Zeiten angesehen, nach einer langen Karriere, in der sie in australischen Regionalligen, in der amerikanischen MLS und in der britischen und europäischen Szene gespielt hat, wo sie derzeit weiterhin Erfolg als Teil von Chelsea hat.

In den folgenden Tagen und Wochen wird erwartet, dass die "letzte" FIFA weiter detailliert beschrieben wird, nachdem der Titel offiziell gehänselt wurde. Es ist auch erwähnenswert, dass dies einfach für die Ultimate Edition-Boxart ist, da die Cover-Stars des Standards oder einer anderen Edition noch nicht bekannt gegeben wurden.