Unity-CEO entschuldigt sich, nachdem er Entwickler, die der Monetarisierung keine Priorität einräumen, als "verdammte Idioten" bezeichnet hat

Vor ein paar Tagen kam ein Interview mit Pocketgamer.biz heraus, in dem Unity-CEO John Riccitiello Spieleentwickler kritisierte, die der Monetarisierung in ihren Produkten keine Priorität einräumen, und sogar so weit ging, diese Leute als "einige der größten verdammten Idioten" zu bezeichnen. Nach dieser dreisten Wortwahl hat Riccitiello eine Entschuldigungserklärung veröffentlicht.

"Ich möchte sowohl über das, was ich im Interview gesagt habe, als auch über meinen Folge-Tweet sprechen. Ich werde mit einer Entschuldigung beginnen. Meine Wortwahl war grob. Es tut mir leid. Ich höre zu und werde es besser machen."

Riccitiello sprach dann weiter über seine Formulierung im Interview und was er gesagt hätte, wenn er "mehr Sorgfalt walten ließe", bevor er auch sagte: "Wenn ich klüger gewesen wäre, meine Worte zu wählen, hätte ich genau das gesagt ... Wir arbeiten daran, Entwicklern Tools zur Verfügung zu stellen, damit sie besser verstehen können, was ihre Spieler denken, und es liegt an ihnen, auf der Grundlage dieses Feedbacks zu handeln oder nicht."

Der Unity-CEO schloss und unterzeichnete seine Entschuldigung mit dem Zusatz: "Wie auch immer, das ist es. Viele Worte. Und einen Satz, von dem ich wünschte, ich hätte ihn nie gesagt."