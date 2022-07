Britische Regierung fordert Änderungen an Lootboxen

HQ

Die britische Regierung will erneut gegen Spielefirmen vorgehen, die Lootboxen in Spielen einsetzen. Wie Gamesindustry.biz gestern am Sonntag, dem 17. Juli, feststellte, teilte die Regierung den Spieleverlagen mit, dass, wenn sie keine Maßnahmen ergreifen, um junge Menschen besser vor Lootboxen zu schützen, stattdessen ein Gesetz ausgearbeitet wird, um Änderungen durchzusetzen.

Die Regierung hat gesagt, dass Kinder und Jugendliche nicht in der Lage sein sollten, Lootboxen ohne elterliche Zustimmung zu kaufen, aber dass sie vorerst die Spieleindustrie sich selbst regulieren lässt.

Dies geschieht nach dem zuvor gestarteten Aufruf zur Einreichung von Beweisen für die Auswirkungen von Lootboxen im Jahr 2020, der seitdem zu dem Schluss gekommen ist, dass Lootboxen nicht wirkungsvoll genug sind, um Änderungen des Glücksspielgesetzes zu erfordern.

"Eine Änderung des Glücksspielgesetzes in Bezug auf Lootboxen würde erhebliche Umsetzungsherausforderungen und das Risiko unbeabsichtigter Folgen mit sich bringen."

Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Bericht auch feststellt, dass Lootboxen für unter 18-Jährige nicht verfügbar sein sollten und dass die Regierung "nicht zögern wird", eine Gesetzgebung einzuführen, "wenn Unternehmen keine ausreichenden Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten".

Ein neues Gremium wurde ebenfalls gegründet, um Spieler zu unterstützen, die zu viel Geld für Lootboxen ausgeben, sowie ein weiteres Gremium, das dazu beitragen wird, "von der Industrie geleitete Maßnahmen" zu entwickeln, um die Probleme anzugehen, die Lootboxen verursachen.

Eine neue Initiative namens Video Games Research Framework wurde ebenfalls gestartet, die darauf abzielt, bessere Beweise zu sammeln und die positiven und negativen Auswirkungen von Spielen zu verstehen.