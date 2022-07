Bär und Frühstück wurde auf Switch verschoben

HQ

Nintendo Switch-Fans von Bear und Breakfast müssen länger als erwartet warten, bevor sie das Spiel spielen können, da Entwickler Gummy Cat angekündigt hat, dass sich die Switch-Plattform-Edition des Spiels verzögert.

Der Grund für die Verzögerung ist, dass der Entwickler mit dem Controller-Gameplay zum aktuellen Zeitpunkt nicht zufrieden ist und daher entschieden hat, dass das Spiel zusätzliche Zeit im Ofen benötigt.

"Während wir an dem Little Bear-Spiel arbeiteten, stellten wir fest, dass sich das Spielen mit einem Controller nicht so gut anfühlte, wie wir wollten, und es brauchte mehr Zeit im Ofen. Wir möchten, dass das Spiel für alle unsere Spieler auf jeder Plattform so gut wie möglich ist. In diesem Sinne geben wir bekannt, dass sich der Starttermin von Bear and Breakfast auf der Switch verzögert."

Wann die Switch-Version auf den Markt kommen wird, wird uns gesagt, dass wir sie innerhalb von "den nächsten paar Monaten" erwarten sollen.

Es sollte auch beachtet werden, dass diese Verzögerung die PC-Version des Spiels nicht beeinträchtigen wird, da diese noch am 28. Juli fallen soll. Der Haken wird sein, dass die PC-Version beim Start keine Controller unterstützt, da diese Funktion zu einem späteren Zeitpunkt und im gleichen Zeitrahmen wie die Switch-Version erscheinen wird.