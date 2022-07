Wir werden im heutigen GR Live im Capcom Arcade 2nd Stadium retro

In ein paar Tagen können Fans von Spielhallen und Retro-Gameplay in die zweite Sammlung von Spielen von Capcom einsteigen, da Capcom Arcade 2nd Stadium am 21. Juli erscheinen soll. Aber mit diesem Veröffentlichungsdatum im Hinterkopf werden wir ein wenig früher in das Spiel eintauchen und versuchen, das Spiel auf dem heutigen GR Live zu erkunden.

Das ist richtig, später am Tag wird unser eigenes Rebeca live gehen und eine Stunde Capcom Arcade 2nd Stadium ausprobieren. Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ können Sie Rebeca am üblichen Ort sehen: der GR Live-Homepage.

Bevor sie jedoch live geht, sollten Sie sich unten einen Trailer zum Capcom Arcade 2nd Stadium ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was heute Nachmittag angeboten wird.