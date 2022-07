Sieh dir das gruselige Poster zum kommenden Winnie the Pooh Horrorfilm an

HQ

Ist nichts mehr heilig? Auf der verzweifelten Suche nach neuen Ideen haben sich Hollywood-Geier auf das Kinderbuch Winnie the Pooh gestürzt und die geliebte Figur in einen blutrünstigen Killer verwandelt. Aber tatsächlich sieht der kommende Horrorfilm Winnie the Pooh: Blood and Honey eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es hat etwas unglaublich Erschreckendes, wenn man sieht, wie sich niedliche Teddybären in regelrechte Tötungsmaschinen verwandeln - schauen Sie sich nur Five Nights at Freddys an - und der Slogan "ain't no Gutenachtgeschichte" ist nicht alles schlecht.

Jetzt wurde das erste Poster aus dem Film veröffentlicht, und Sie können es unten überprüfen:

Viele Leute assoziieren Winnie Puuh wahrscheinlich mit den beliebten Disney-Filmen und fragen sich, warum sie die kinderfreundliche Figur zu dieser albtraumhaften Monstrosität werden lassen. Die Erklärung ist jedoch einfach: Ende 2021 wurde Winnie Puuh in den USA öffentliches Eigentum, so dass jeder Geschichten, Filme usw. basierend auf der Figur machen konnte - was unter anderem dazu führte.