Ein neues Alien-Spiel ist in Entwicklung

Während des Summer Game Fest im letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass ein neues Alien-Spiel namens Aliens: Dark Descent in Entwicklung ist. Dies ist jedoch nicht das einzige Spiel, an dem in der Franchise gearbeitet wird.

Tatsächlich wurde jetzt ein weiteres Projekt angekündigt, und obwohl Details zu diesem Zeitpunkt knapp sind, wissen wir, dass es sich um ein Einzelspieler-Abenteuer handelt, das in Unreal Engine 5 erstellt wurde und für die Veröffentlichung auf PC, Konsolen und VR vorgesehen ist. Storytechnisch wird die Handlung zwischen den Filmen Alien und Aliens stattfinden und sich um einen Charakter drehen, der eine persönliche Vendetta gegen die Xenomorph-Spezies hat, und das Genre wurde als eine Mischung aus Action und Horror beschrieben.

Survios ist das Studio hinter diesem Projekt und wir können erwarten, während der Comic Con in San Diego am 21. Juli mehr über das Spiel zu erfahren.

Danke VG24/7