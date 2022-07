Stranger Things-Schauspieler: Jetzt ist zu 100 Prozent klar, dass Will schwul ist

HQ

Wenn Sie die neueste Staffel von Stranger Things gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich festgestellt, dass für den Charakter Will Byers nicht alles in Ordnung zu sein scheint. Während einige dies mit dem ziemlich düsteren Zeug in Verbindung gebracht haben, das Will in allen vier Staffeln ertragen musste, gab es auch eine Theorie, dass er schwul ist und in seinen Freund Mike Wheeler verliebt ist (der in Eleven verliebt ist).

Jetzt hat der Schauspieler, der Will Byers spielt, Noah Schnapp, beschlossen, über seine Figur in einem Variety-Interview zu sprechen:

"Offensichtlich wurde es in Staffel 1 angedeutet: Es war immer irgendwie da, aber du hast nie wirklich gewusst, ob er nur langsamer aufwächst als seine Freunde? Jetzt, da er älter geworden ist, haben sie es zu einer sehr realen, offensichtlichen Sache gemacht. Jetzt ist zu 100 Prozent klar, dass er schwul ist und Mike liebt. Aber vorher war es ein langsamer Bogen."

Die schwule Theorie gibt es seit der dritten Staffel, in der Mike in einer der Szenen schreit: "Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst!". Aber jetzt wissen wir es genau.

Glaubst du, dass Will am Ende mit Mike enden wird, oder ist letzterer und Eleven füreinander bestimmt? Oder vielleicht etwas mehr... Wird ihnen grimmig passieren? Teilen Sie uns Ihre besten Theorien mit.