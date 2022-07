Das Büro bekommt die Lego-Behandlung

HQ

In den letzten Jahren hat Lego viele Sets veröffentlicht, die auf beliebten TV-Serien wie The Big Bang Theory, Friends, Queer Eye und der absolut atemberaubenden Kreation basieren, die auf Seinfeld basiert. Und raten Sie mal, jetzt ist es Zeit für ein anderes Franchise, diese Behandlung zu bekommen.

Es ist die absolut brillante amerikanische Version von The Office (lassen Sie uns nicht darüber streiten, ob sie besser ist als die britische - sie sind beide so gut), die bereits mit einer geplanten Veröffentlichung am 1. Oktober vorbestellt werden kann. Wenn Sie ein Fan sind, finden Sie viele schöne Details wie Pams Gemälde des eigentlichen Dunder Mifflin-Gebäudes, einen Topf Chili von Kevin und einen Hefter in Gelatine - alles aus insgesamt 1164 Legosteinen.

Schauen Sie sich dieses wunderbare Set unten an. Sieht sicher wie ein Muss für Fans aus, nicht wahr?