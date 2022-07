Switch war im ersten Halbjahr 2022 die meistverkaufte Konsole in den USA

HQ

Wie das amerikanische Marktforschungsunternehmen The NPD Group nun die Videospielverkäufe für den letzten Monat (Juni) bekannt gegeben hat, bedeutet dies, dass sie auch alle Daten für das erste Halbjahr 2022 erhalten haben. In einer Reihe von Tweets hat der Geschäftsführer und Berater der Videospielindustrie, Mat Piscatella, nun bekannt gegeben, wie die amerikanischen Konsolenverkäufe in den ersten sechs Monaten des Jahres geendet haben.

Es stellte sich heraus, dass es etwas wenig überraschend war, dass Switch die meisten Einheiten auf dem amerikanischen Markt verkaufte, gefolgt von Xbox Series S / X auf dem zweiten Platz und PlayStation 5 als Nummer drei. Entspricht dies Ihren Erwartungen?