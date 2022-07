Rennträume: Wahnsinn in einer Porsche Gruppe C in Automobilista 2

HQ

Die Porsche Gruppe C 962 wurde 1984 gebaut und war eine wahnsinnig schnelle Maschine mit 700 PS unter der Haube und einem Gewicht von knapp über 850 Kilo, was natürlich das Fahren in Automobilista 2 erschwert, was sich im heutigen Racing Dreams-Video für einen echten Wahnsinn auf der Strecke eignet.

Das 6DOF Full Motion Racing Rig von Gamereactor besteht aus einem SR2-System der schwedischen Firma Simrig, das auf einem Modus Ultimate von Swedish Rig Design montiert und dann auf einer Traction Plus-Plattform von Next Level Racing platziert wird. Dies wird von einem HP Omen 30L angetrieben und in der Art von Monitoren verwenden wir drei LG CX 55 "OLED-Fernseher. Der Lenkradstand ist ein Fanatec DD2 mit einem Podium M4 GT Lenkrad und wir fahren die Heusinkveld Ultimate Plus Pedale.

Sehen Sie sich das vollständige Video unten an.