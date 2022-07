MultiVersus Open Beta startet in ein paar Wochen

HQ

Wie wir gestern berichteten , haben Warner Bros. Interactive Entertainment und Player First Games kürzlich ein festes Datum festgelegt, an dem die Spieler das kommende Kampfspiel MultiVersus vor seiner Veröffentlichung später in diesem Jahr ausprobieren können.

Ab dem 26. Juli startet die Open Beta für den Titel, damit alle Spieler auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen das Spiel herunterladen und selbst ausprobieren können. Die Beta wird Crossplay- und Cross-Progression-fähig sein und das Online-Gameplay unterstützen und sogar eine Woche früher für alle beginnen, die vor ein paar Wochen auch an der Closed Alpha teilgenommen haben.

Das ist richtig, der Early Access für die Open Beta ist für den 19. Juli angesetzt, was bedeutet, dass einige Spieler etwas früher eintauchen können.

Wann die Open Beta enden wird, wurde noch kein Datum dafür festgelegt, aber in den FAQ für die Beta verspricht Player First Games, dass es "in den kommenden Monaten weiterhin mit neuen Charakteren, Karten, saisonalen Inhalten und mehr aktualisiert wird".

Was die genaue Liste der Charaktere und Karten und andere Inhalte betrifft, die in der Open Beta angeboten werden, finden Sie dies alles in den oben verlinkten FAQ.