Stephen Knight, Schöpfer von Peaky Blinders, schreibt eine neue Apple TV+-Serie über Enzo Ferrari

HQ

Stephen Knight, der Mann, der Peaky Blinders geschaffen hat, wurde zum Autor einer kommenden Apple TV+-Serie über die Person ernannt, die Ferrari gegründet und zu einer der bekanntesten Luxusautomarken der Welt gemacht hat, nämlich Enzo Ferrari.

Wie The Hollywood Reporter erklärt, wird die Serie als Ferrari bekannt sein und von Stefano Sollima von Sicario: Day of the Soldado inszeniert. Es wird auch in dem Bericht gesagt, dass die Show auf der Biographie von Enzo Ferrari basieren wird, die von Luca Dal Monte geschrieben wurde.

Es gibt noch nicht allzu viele andere Informationen zu beachten, außer dass die Show Lorenzo Mieli und Paolo Sorrentino als ausführende Produzenten sehen wird, und dass dies zu Apples Streaming-Service neben dem Spielfilm kommen wird, der ebenfalls auf Enzo Ferrari basiert, der von Michael Mann inszeniert wird und Adam Driver spielen wird. Penelope Cruz und Shailene Woodley.