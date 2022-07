Orlando Bloom spielt die Hauptrolle im Live-Action-Trailer zum Handyspiel King of Avalon

Da Videospiele und Handyspiele immer größer werden, ist es nicht verwunderlich, dass noch mehr bekannte Namen auftauchen und Rollen in der Spieleindustrie übernehmen. Für Fluch der Karibik-Star Orlando Bloom bedeutete dies, ein spielbarer Charakter im mobilen MMO King of Avalon zu werden und auch in einem Live-Action-Trailer für das Spiel zu spielen.

Blooms Charakter im mobilen Titel ist als Orlando the Nightshard bekannt und kann für eine begrenzte Zeit im Spiel freigeschaltet und verwendet werden. Dies geht einher mit einem neuen Tower Defense-Spielmodus, einem neuen Kunststil und einer neuen Handlung, die alle Teil des neuesten großen Updates von King of Avalon waren.

Während Sie alles im Spiel überprüfen können, können Sie Orlando the Nightshard auch im Live-Action-Trailer unten in Aktion sehen, den Bloom in einer begleitenden Pressemitteilung als "neue" und "lustige Erfahrung" bezeichnete.