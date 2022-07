Wir bahnen uns unseren Weg durch die Dunkelheit in Ruggnar auf der heutigen GR Live

Gegen Ende Juni startete der Entwickler Sword N' Wands sein neuestes Videospiel, den Plattformer Ruggnar. Im Gegensatz zu einem typischen Plattformer, der sowohl Umweltgefahren als auch Feinde aufweist, versucht Ruggrar, letzteres zu überspringen und stattdessen das erstere zu verdoppeln, um ein Erlebnis zu schaffen, bei dem die Spieler mit einer Vielzahl von Geräten durch dunkle Minen und Höhlen navigieren müssen, um dem Zwerg Ruggnar zu helfen, alle Arten von vergessenen Reichtümern zu entdecken.

Um Ruggnar in Aktion zu sehen, wird unsere eigene Rebeca später am heutigen Tag einen Stream veranstalten, in dem sie eine Stunde lang in die Dunkelheit reisen und die Gefahren überwinden wird, die sie verbirgt. Besuchen Sie sie auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ.