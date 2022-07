VFX-Künstler machen Marvel Studios für lausige Arbeitsbedingungen verantwortlich

HQ

Wir haben uns wahrscheinlich alle mehr als einmal über minderwertige Spezialeffekte in großen Filmen beschwert, und vielleicht besonders über einige der jüngsten Blockbuster von Marvel. Aber wie genau sind unsere Beobachtungen, ist es wirklich so schlimm, wie einige von uns zu denken scheinen? Ja, und die Marvel Studios selbst sind jetzt von einem Großteil der VFX-Industrie und denen, die an ihren Superheldenfilmen arbeiten oder gearbeitet haben, heftig kritisiert worden.

Viele sind so weit gegangen, das Unternehmen als "das Schlimmste und absolut Schlimmste" zu beschreiben, für das man arbeiten kann. Die Gründe sind vielfältig, aber in erster Linie scheint es um unangemessene Fristen, ständige Überstunden und viel Stress zu gehen. Darüber hinaus ohne Entschädigung, die ihre harte Arbeit widerspiegelt. Einer der vielen Künstler, die sich jetzt dafür entscheiden, sich zu äußern, schrieb folgendes auf Reddit.

"Marvel hat wahrscheinlich die schlechteste Methodik der Produktion und des VFX-Managements da draußen. Sie können den Look für die Show nie reparieren, bevor mehr als die Hälfte der zugewiesenen Zeit für die Show vorbei ist. Die Künstler, die an Marvel-Shows arbeiten, werden definitiv nicht entsprechend der Menge an Arbeit bezahlt, die sie investieren."

Ein anderer User beschreibt seine Frustrationen mit den Marvel Studios wie folgt.

"Ich bin bei meinem dritten Marvel-Projekt in Folge und bin buchstäblich an einem Samstag um 5:30 Uhr morgens mit Stress aufgewacht, der sagte: 'Ich will das nicht mehr tun. Es ist jetzt 6 Uhr morgens und ich mache eine Rolle, um mich an einem Ort zu bewerben, der andere Projekte als Marvel hat, weil ich das nicht mehr tun kann. "

Selbst Menschen, die ihre Marvel-Karrieren längst hinter sich gelassen haben, entscheiden sich nun dafür, ans Licht zu kommen. Dhruv Govil ist einer von denen, die unter anderem an Guardians of the Galaxy und Spider-Man gearbeitet haben, und er schrieb folgendes auf Twitter.

"Die Arbeit an #Marvel Shows hat mich dazu gebracht, die VFX-Branche zu verlassen. Sie sind ein schrecklicher Kunde, und ich habe viel zu viele Kollegen gesehen, die zusammengebrochen sind, nachdem sie überarbeitet wurden, während Marvel die Geldbörsen enger schnallt."

So ist es vielleicht nicht mehr verwunderlich, dass wir die Effekte in vielen von Marvels Filmen gelegentlich manchmal fragwürdig finden. Die letzte Schlacht in Black Panther zum Beispiel, oder, um ein frischeres Beispiel zu nehmen, She-Hulk: Attorney at Law. Auch der neueste Blockbuster Thor: Love and Thunder der Marvel Studios ist nicht von Kritik verschont geblieben.

Gehören Sie auch zu den vielen, die auf die zunehmend schlechte Qualität der Spezialeffekte in Marvel-Filmen reagiert haben und was sollte Ihrer Meinung nach gegen dieses Problem getan werden?