Neues Terminator-Spiel bietet Überleben in einer offenen Welt

HQ

Das Terminator-Franchise hat es geschafft, nach dem ersten Film mit Arnold Schwarzenegger im Jahr 1984 überraschend relevant zu bleiben. Terminator: Dark Fate von 2019 war jedoch ein finanzieller Flop von großem Ausmaß, und so dürfte es vor allem in der Gaming-Welt sein, dass Fans auf absehbare Zeit neue Abenteuer im brutalen Sci-Fi-Universum erwarten können.

Glücklicherweise ist der französische Verlag Nacon bereit zu liefern. Vor ein paar Jahren veröffentlichten sie den Ego-Shooter Terminator: Resistance from Poland's Teyon, und jetzt haben sie Terminator Survival Project angekündigt. Es ist ein Open-World-Survival-Spiel, das "in ferner Zukunft" auf PC und Konsolen kommt, und das ist leider alles, was wir zum Zeitpunkt des Schreibens über das Projekt wissen.

Terminator Survival Project wird von Nacon Studio Milan entwickelt und wird natürlich einen etwas sexier Titel bekommen, wenn es sich dem Start nähert.