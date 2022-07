Xbox Summer Sale 2022 hat begonnen

HQ

Wie es Tradition ist, gibt es immer einen großen Verkauf in jeder Saison, und der Sommer ist oft eine gute Gelegenheit, einige tolle Schnäppchen in einer ziemlich trockenen Zeit des Jahres zu finden, wenn es um Neuerscheinungen geht.

Wie üblich empfehlen wir Ihnen, XB Deals zu verwenden, um Ihre Favoriten schnell finden zu können, indem Sie nach Formaten, Regionen, Genres, Meta-Scores usw. sortieren. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir auch 10 tolle Angebote für hervorragende Spiele in verschiedenen Genres ausgewählt, die Sie in diesem Sommer sicherlich unterhalten werden.

• Batman: Arkham Collection - 70% Rabatt (£14.99 / €17.99)

• Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition - 60% Rabatt (£21.99 / €23.99)

• Lego Star Wars: The Skywalker Saga - 25% Rabatt (£37.49 / €44.99)

• Mega Man Legacy Collection - 60% Rabatt (£4.79 / €5.99)

• Resident Evil: Raccoon City Edition - 60% Rabatt (£ 19.99 / € 23.99)

• Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition - 50% Rabatt (£29.99 / €34.99)

• The Quarry - 33% Rabatt (£40.19 / €44.89)

• Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 50% Rabatt (£19.99 / €22.49)

• Valkyria Chronicles 4 - 70% Rabatt (£ 7.49 / € 8.99)

• World of Final Fantasy Maxima - 60% Rabatt (£13.99 / €15.99)

Wenn Sie ein besonders gutes Angebot finden, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren anderen Gamereactor-Lesern im Kommentarbereich unten helfen. Teilen ist schließlich fürsorglich.