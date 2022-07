Gremlins Regie: Baby Yoda ist eine schamlose Kopie von Gizmo

HQ

Wenn Sie in den 80er Jahren aufgewachsen sind oder einfach nur großartige Filme lieben, stehen die Chancen gut, dass Sie mit dem Mogwai, der als Gizmo bekannt ist, sehr gut vertraut sind. Er wurde unglaublich populär dank des großen Hits Gremlins von 1984.

Und wenn der Gremlins-Regisseur Joe Dante etwas vorhat, sind die Leute, die The Mandalorian erschaffen, große Fans seines klassischen Films. Dante denkt, dass der geliebte Charakter Baby Yoda, Grogu, in Wirklichkeit eine schamlos gestohlene Kopie von Gizmo ist. Im Gespräch mit dem San Francisco Chronicle sagt er:

"Ich denke, die Langlebigkeit [der Gremlins-Filme] ist wirklich der Schlüssel zu diesem einen Charakter [Gizmo], der im Wesentlichen wie ein Baby ist. Was mich natürlich zum Thema Baby Yoda bringt, der komplett gestohlen und einfach nur kopiert wird. Schamlos, würde ich denken."

Es gibt in der Tat viele Ähnlichkeiten in beiden Aussehen, Bewegung, Verhalten und Stimme. Was denkst du, ist Grogu stark von Gizmo inspiriert?

Danke ComicBook.com