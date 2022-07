Final Fantasy XVI ist wegen jüngerer Spieler nicht rundenbasiert

HQ

Wenn Sie mit Final Fantasy aufgewachsen sind, erinnern Sie sich sicherlich an das Active Time Battle-System, das lange Zeit Standard war, und an andere Variationen von rundenbasierten Kämpfen. Aber den letzteren Spielen der Serie fehlte dies, und es wird auch nicht für das kommende Final Fantasy XVI zurückkehren, wie Produzent Naoki Yoshida in einem Famitsu-Interview erklärte (übersetzt von VGC).

Yoshida sagte, dass er zwar den Reiz des rundenbasierten Systems versteht, jüngere Spieler jedoch nicht:

"Ich komme aus einer Generation, die mit kommando- und rundenbasierten RPGs aufgewachsen ist", sagte Yoshida. "Ich denke, ich verstehe, wie interessant und immersiv es sein kann. Auf der anderen Seite habe ich in den letzten zehn Jahren eine ganze Reihe von Meinungen gesehen, die sagen: "Ich verstehe die Anziehungskraft der Auswahl von Befehlen in Videospielen nicht".

Diese Meinung nimmt nur zu, insbesondere bei jüngeren Zuschauern, die normalerweise keine RPGs spielen."

Er fährt fort, indem er seine Gedanken dazu weiter erklärt:

"Seit mehreren Konsolengenerationen können alle Charakterausdrücke in Echtzeit ausgeführt werden. Aktionen wie "Drücke den Abzug und dein Charakter schießt eine Waffe" und "Drücke den Knopf und dein Charakter wird sein Schwert schwingen" können jetzt leicht ausgedrückt werden, ohne ein Befehlssystem zu durchlaufen.

Es ist jetzt üblich, dass Spieler, die jünger sind als ich, solche Spiele lieben. Infolgedessen scheint es keinen Sinn zu machen, eine Eingabeaufforderung wie 'Battle' durchzugehen, um während eines Kampfes eine Entscheidung zu treffen."

Wenn er also in der Lage sein wollte, mehr Spiele zu verkaufen, musste er Final Fantasy XVI actionbasiert machen:

"Wie gesagt, ich glaube, ich kenne den Spaß an Kommandosystem-RPGs, und ich möchte sie weiterentwickeln, aber ich habe über die erwarteten Verkäufe von Final Fantasy XVI und die Auswirkungen, die wir liefern müssen, nachgedacht."

Möchtest du, dass Final Fantasy wieder zu rundenbasierten Kämpfen zurückkehrt, oder bevorzugst du Action?