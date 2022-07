Forza Horizon 5 erhält nächste Woche 28 neue Erfolge im Wert von 500 Gamerscore

HQ

Nächste Woche findet die erste echte Erweiterung von Forza Horizon 5 statt, mit der Hinzufügung von Hot Wheels. Damit werden bunte und hässliche Bergtal-ähnliche Fahrgeschäfte sowie neue Rennen, neue Autos und vieles mehr kommen.

Letzteres beinhaltet 28 Erfolge im Wert von 500 Gamerscore. Da die Forza Horizon-Serie immer brillante Herausforderungen mit sich bringt, wissen wir, dass sich viele von Ihnen darauf freuen, und Sie können alles unten überprüfen, um zu sehen, was Sie am 19. Juli erwartet:

Gamerscore / Titel / Beschreibung

10 / Niemand erwartet die Hot Wheels Expedition / Ankunft am Horizon Hot Wheels Außenposten

10 / Der Rookie / Schließe das Rookie-Qualifikationsturnier ab

10 / Vorteile, keine Nachteile / Schließe das Pro Qualifier Event ab

10 / Missionen! / 5 Missionen abschließen

10 / Lektionen in der Geschichte von Hot Wheels / Schließe das erste Kapitel der Hot Wheels Horizon Story ab

10 / Wettbewerb, Experimentieren und Kreativität / Spiele die EventLab-Kreation eines anderen Spielers mit Hot Wheels-Spurteilen

10 / Beach Bomb / 3 Sterne am Canyon Jump Danger Schild in einem Volkswagen Typ 2 De Luxe von 1963

10 / Aquanaut / Gewinnen Sie jedes Rennen, das Abschnitte des Hot Wheels Water Flume Track enthält

10 / Icy Roads Ahead / Gewinnen Sie jedes Rennen, das Abschnitte der Hot Wheels Ice Track enthält

10 / Shaken not Third / Win any race that includes sections of Hot Wheels Rumble Track

10 / Vom Sieg angezogen / Gewinnen Sie jedes Rennen, das Abschnitte der Hot Wheels Magnet Track enthält

10 / Punkte bedeuten Preise / Komplette saisonale Veranstaltung im Hot Wheels Park

20 / High Roller / Spin 25 Wheelspins im Hot Wheels Park

20 / Ich bin jetzt ein Experte / Schließe das Expert Qualifier Event ab

20 / Weitere Missionen! / 25 Missionen abschließen

20 / Hot Wheels, Hot Laps / Poste eine saubere Zeit für jede Rivals-Route im Hot Wheels Park

25 / WORT, WORT, WORT! / Schließe das Elite Qualifier Event ab

25 / Hot Wheels Legend / Gewinne das Hot Wheels Goliath Event und werde zur Hot Wheels Legende

25 / Missionen abgeschlossen! / Erfülle alle Missionen

25 / Überqualifiziert / Verdiene 3 Sterne aus jedem der Hot Wheels Qualifier Events

25 / Altitude Quickness / Alle Race Events gewinnen

25 / Hot Wheels All Star / Verdienen Sie 3 Sterne von jedem PR-Stunt im Hot WHeels Park

25 / Soared and Board / Smash all Bonus Boards in Hot Wheels Park

25 / Gotta Pop 'Em All / Zerschmettere alle schwimmenden Tanks im Hot Wheels Park

25 / Fresh Pressed Orange Routes / Entdecken Sie jede Straße im Hot Wheels Park

25 / Major in Hot Wheels History / Complete all Chapters in the Hot Wheels Horizon Story

25 / Professor für Hot Wheels History / Verdiene 3 Sterne aus jedem Kapitel der Hot Wheels Horizon Story

25 / Überschall / Beende das Hot Wheels Goliath Event in weniger als 6 Minuten

Um die Dinge noch besser zu machen, gibt es auch 8 neue Erfolge im Wert von 130 Gamerscore, die mit dem Series 10-Update kostenlos für alle Spieler verfügbar sind. Besuchen Sie die offizielle Homepage, um alles darüber zu lesen.