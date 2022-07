Hier ist ein neuer Teaser zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

HQ

Die sehr teure Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sieht mit jedem veröffentlichten Trailer nur teurer aus, und der neueste Teaser ist bei weitem der bisher beste und bietet einen magischen Einblick in ein blühendes Mittelerde, das von dunklen Mächten bedroht wird. Am 2. September ist es endlich an der Zeit, in Tolkiens Fantasiewelt zurückzukehren.

Was haltet ihr von diesem Video und den Aussichten der Serie?



Zusammenfassung:

Prime Video's Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bringt zum ersten Mal die heroischen Legenden des sagenumwobenen Zweiten Zeitalters der Geschichte Mittelerdes auf die Bildschirme. Dieses epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe und wird die Zuschauer in eine Zeit zurückversetzen, in der Großmächte geschmiedet wurden, Königreiche zum Ruhm aufstiegen und in den Ruin fielen, unwahrscheinliche Helden getestet wurden, Hoffnung an den feinsten Fäden hing und der größte Bösewicht, der jemals aus Tolkiens Feder floss, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einem Ensemble von Charakteren, sowohl bekannten als auch neuen, die sich der lang befürchteten Wiederkehr des Bösen nach Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen der Misty Mountains über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon bis hin zum atemberaubenden Inselreich Númenor bis hin zu den entferntesten Bereichen der Karte werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse hervorbringen, die noch lange nach ihrem Tod weiterleben.