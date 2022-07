PlayStation Stars angekündigt, Sonys neues Prämien- und Treueprogramm

HQ

Sony hat über seinen Blog ein neues Treueprogramm für alle PlayStation-Nutzer angekündigt. PlayStation Stars, wie es genannt wird, wird ein weiteres Element des digitalen PlayStation-Ökosystems sein und es dir ermöglichen, kostenlos beizutreten.

Nach der Anmeldung können Benutzer Belohnungen verdienen, indem sie an Community-Aktivitäten und -Kampagnen teilnehmen, z. B. Platin-Trophäen verdienen, Turniere gewinnen oder eine bestimmte Anzahl von Trophäen weltweit erreichen. Diese Treuepunkte können gegen Guthaben oder exklusive PS Store-Prämien eingelöst werden. Als zusätzlichen Bonus erhalten PlayStation Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für ihre Einkäufe im PlayStation Store.

Es scheint, dass Sony auch neue Arten von Gegenständen eingeführt hat, die als digitale Sammlerstücke bezeichnet werden (von denen sie bereits klargestellt haben, dass sie keine Art von NFT sind). Die genaue Beschreibung, die sie geben, ist: "Sie sind digitale Darstellungen von Dingen, die PlayStation-Fans genießen, einschließlich Figuren von geliebten und ikonischen Charakteren aus Spielen und anderen Formen der Unterhaltung, sowie geschätzte Geräte, die Sonys Innovationsgeschichte erschließen. Es wird immer ein neues Sammlerstück zu verdienen geben, ein extrem seltenes Sammlerstück, nach dem man streben kann, oder etwas Erstaunliches, das man nur zum Spaß sammeln kann." Es klingt also nach einem System wie dem, das bereits in Steam mit Aufklebern funktioniert.

Es gibt im Moment keine weiteren Details, außer dass sich das PlayStation Stars-Programm in einigen Gebieten bereits in der Testphase befindet und sie hoffen, es später in diesem Jahr weltweit zu starten. Wir hoffen, Ihnen bald weitere Neuigkeiten dazu bringen zu können.